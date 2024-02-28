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Документы, переданные Путиным Карлсону, связаны с Богданом Хмельницким

ТАСС: переданные Путиным Карлсону документы связаны с авторством Хмельницкого

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент России Владимир Путин передал американскому журналисту Такеру Карлсону документы, автором которых является гетман Войска Запорожского Богдан Хмельницкий. С копиями бумаг ознакомился ТАСС.

По данным агентства, Путин передал Карлсону письма Хмельницкого царю Алексею Михайловичу от 1648, 1649 и 1654 годов, а также одно послание польскому королю Яну Казимиру от 1649 года.

Отмечается, что переданные документы занимают около полутора листов печатного текста и написаны на малороссийском наречии XVII века. Кроме того, Карлсон получил также четыре страницы статей Хмельницкого.

Переданные документы содержат информацию о защите от Речи Посполитой, о положении гетманства в составе Русского государства, а также условия примирения войска запорожского с поляками.

До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков во время брифинга заявил, что Путин предпочитает изучать исторические документы в первоисточнике.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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