Патрушев встретился с советником президента Боливии

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился в Никарагуа с советником президента Боливии по национальной безопасности Хосе Уго Молдисом. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, российский секретарь Совбеза обсудил с коллегой вопросы сотрудничества стран, а также поднял темы региональной безопасности.

В пресс-службе аппарата Совбеза РФ отметили, что во время беседы напомнили о недопустимости вмешательства США во внутренние дела стран Латинской Америки. Также Патрушев и Молдис рассмотрели вопросы двустороннего межведомственного взаимодействия по линии правоохранительных органов и спецслужб, а также наращивания сотрудничества между финансовыми разведками и органами юстиции.

Помимо безопасности коллеги обсудили темы углубления экономических отношений России и Боливии, заключило агентство.

До этого Патрушев на консультациях по вопросам безопасности с представителями Кубы, Никарагуа, Боливии и Венесуэлы заявил, что Соединенные Штаты будут наращивать политическое и экономическое давление на независимые страны, включая Россию и государства Латинской Америки.

Ранее президент Кубы Мигель Диас-Канель встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым в Гаване.