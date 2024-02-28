Латвия продлила запрет на въезд для россиян до весны 2025 года

Правительство Латвии решило продлить ограничения на въезд в страну для россиян до 4 марта 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на латвийское министерство иностранных дел.

«Кабинет министров 27 февраля 2024 года принял решение продлить срок ограничений на въезд граждан России в Латвию до 4 марта 2025 года», — говорится в сообщении внешнеполитического министерства.

В МИД отметили, что действующие ограничения на въезд для граждан России останутся неизменными. Чтобы въехать в Латвию через внешнюю границу россиянам необходимо будет иметь ВНЖ Латвии, Швейцарии, стран Евросоюза и Европейской экономической зоны. Также проехать на территорию страны смогут обладатели долгосрочных и краткосрочных шенгенских виз, а также имеющие родственников в этих странах. Кроме этого, ограничение не будет действовать на тех людей, въезд которых обусловлен гуманитарными соображениями, а также сотрудников транспортных и пассажирских компаний.

До этого посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс заявил, что Калининград будет «нейтрализован», если Россия предпримет попытку бросить вызов НАТО.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что США наращивают ядерный потенциал в странах Европы.