В РФ заявили, что США будут усиливать давление на независимые страны

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на консультациях по вопросам безопасности с представителями Кубы, Никарагуа, Боливии и Венесуэлы заявил, что Соединенные Штаты будут наращивать политическое и экономическое давление на независимые страны, включая Россию и государства Латинской Америки, передает RT.

По его словам, США используют агрессивные методы по насильственному слому не устраивающих их правительств, а также политическое давление и экономическое сдерживание государств, демонстрирующих самостоятельность.

«По нашим оценкам, все эти инструменты будут еще более напористо применяться не только в отношении России, но и ряда государств Латинской Америки», — сказал он.

Патрушев добавил, что опасность этого сценария более вероятен, так как ряд таких стран в этом и следующем году вступает в предвыборный период.

До этого сообщалось, что Патрушев встретился с лидером кубинской революции Раулем Кастро.

Ранее президент Кубы Мигель Диас-Канель встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым в Гаване.