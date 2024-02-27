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В МИД РФ отреагировали на призыв ООН отказаться от провокационной риторики по Украине

Захарова: Россия ждет, что ООН призовет Запад прекратить поставки оружия Украине

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MFA Russia/Global Look Press

Официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала призыв ООН отказаться от провокационной риторики по Украине.

По ее словам, РФ ждет, что Секретариат ООН призовет Запад «избегать вообще всего», что может усугубить украинский конфликт, и в первую очередь поставок западными странами оружия, из которого Киев уничтожает гражданское население.

27 февраля представитель главы ООН Стефан Дюжаррик отреагировал на слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке западных войск на помощь Украине. Он отметил, что с начала конфликта на Украине было много риторики, которая могла усугубить конфликт.

«Наш призыв был неизменен с самого начала украинского кризиса, и он заключается в том, чтобы избегать подобной риторики», – приводит RT слова Дюжаррика.

До этого Макрон созвал встречу с лидерами около 20 западных государств. На ней обсуждалась эскалация украинского конфликта в последние недели. Кроме прочего, французский президент поднял вопрос о возможности отправки войск европейских стран на Украину.

Ранее в США рассказали, чем закончится конфликт на Украине.

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