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В США заявили о необходимости новых полномочий для Байдена от конгресса

Кирби: для изъятия замороженных активов РФ Байдену нужны новые полномочия

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Leah Millis/Reuters

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что президент США Джо Байден нуждается в новых полномочиях от конгресса для изъятия замороженных российских активов, передает ТАСС.

Говоря об изъятии российских активов, он заявил, что, чтобы президент мог действовать в этом направлении, вашингтонская администрация в первую очередь должна получить дополнительные законодательные полномочиях от конгресса.

«Во-вторых, и это немаловажно, <…> мы должны привлечь к этому наших партнеров по коалиции, которые также участвовали в замораживании этих активов», — добавил Кирби.

27 февраля, глава минфина США Джаннет Йеллен призвала решить вопрос с использованием замороженных активов РФ на $285 млрд.

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что попытки Соединенных Штатов передать Украине замороженные активы России в корне ошибочны.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.

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