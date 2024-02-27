В США прокомментировали возможную отправку войск на Украину третьими странами

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что, по мнению Вашингтона, возможная отправка войск на Украину является суверенным решением третьих стран, но у США и НАТО таких планов нет, передает ТАСС.

«Это суверенное решение, которое каждому союзнику по НАТО придется принимать самостоятельно», — прокомментировал он слова президента Франции Эммануэля Макрона.

Кирби напомнил, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял об отсутствии планов или намерений вводить войска на Украину под эгидой НАТО. Кроме этого, президент США Джо Байден с самого начала конфликта дал понять, что американские войска не будут находиться на Украине для участия в боевых действиях.

Ранее Эммануэль Макрон созвал встречу с лидерами около 20 западных стран. На ней обсуждалась эскалация конфликта на Украине в последние недели. Кроме прочего, глава Франции поднял вопрос о возможности отправки войск европейских стран на Украину.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.