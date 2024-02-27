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Стало известно о том, когда примут решение по экстрадиции Ассанжа

WikiLeaks: решение по вопросу экстрадиции Ассанжа в США ожидается в марте

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Hannah Mckay/Reuters

Решение по вопросу об экстрадиции в Соединенные Штаты основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа ожидается в марте. Об этом говорится на странице WikiLeaks в соцсети X (бывшая Twitter).

«Март: Окончательное решение по апелляции Джулиана Ассанжа в Великобритании», — говорится в сообщении.

До этого основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж подал апелляцию против экстрадиции из Великобритании в США. Гарет Пирс, старший партнер представляющей Ассанжа юридической фирмы Birnberg Peirce & Partners, рассказал, что в четверг в Высокий суд Великобритании были поданы две апелляции, чтобы оспорить его экстрадицию. Теперь суд должен решить, могут ли апелляции быть заслушаны.

Ассанж, основатель WikiLeaks, получил известность благодаря публикации секретных и конфиденциальных материалов правительств разных государств, в том числе США. Вплоть до 2019 года он скрывался от преследования в посольстве Эквадора. В 2022 году МВД Великобритании приняло решение об экстрадиции основателя Wikileaks в США, где ему грозит 175 лет тюрьмы.

Ранее Ассанж рассказал о своих действиях в случае поражения в британских судах.

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