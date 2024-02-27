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Разведка Украины опасается попытки свержения Зеленского весной

Разведка Украины: весной операция по свержению Зеленского достигнет кульминации

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Liesa Johannssen/Reuters

В марте — мае 2024 года может быть предпринята попытка свержения президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по вопросам разведки при президенте Украины.

«Спецоперация «Майдан-3» достигнет своей кульминации в марте — мае 2024 года», — сказано в сообщении.

Как сообщает RT, «попытки разжигания конфликтов будут предприняты как внутри Украины, так и в других точках мира».

Отмечается, что после 20 мая легитимность Зеленского может быть поставлена под сомнение. Кроме того, Комитет сообщил, что ситуацию внутри Украины планируют «раскачать» к первой половине июня и нанести Киеву военное поражение на востоке страны.

27 февраля сообщалось, что офис президента Украины подготовил и планирует направить в Конституционный суд (КСУ) обращение насчет полномочий Владимира Зеленского после их истечения 20 мая 2024 года.

23 февраля экс-подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил, что в 2014 году в Запорожье и Запорожской области не наблюдалось массовой поддержки «Майдана», а митинги устраивали приезжие из других регионов страны.

Ранее Зеленский предупредил о последствиях отсутствия помощи от США.

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