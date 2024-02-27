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В Армении прокомментировали возможный визит Зеленского в Ереван

Депутат Манукян: визитом Зеленского в Ереван хотят открыть второй фронт против РФ

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Sergei Grits/AP

Оппозиционный депутат от фракции «Армения» Арегназ Манукян заявила, что возможный визит президента Украины Владимира Зеленского в Армению, о котором сообщили некоторые СМИ, станет точкой невозврата в отношениях Еревана и Москвы. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».

По ее мнению, визит Зеленского в Ереван планируют «организовать зарубежные силы». Она подчеркнула, что это делается, чтобы открыть второй фронт против России. Подобной ситуацией воспользуется Азербайджан, чтобы напасть на Армению, считает парламентарий.

Манукян добавила, что премьер-министр Армении Никол Пашинян намерен стать «армянским Зеленским или [экс-президентом Грузии Михаилом] Саакашвили».

До этого стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время совершить официальный визит в Армению.

По информации источника телеканала Factor TV, визит украинского президента состоится в марте, но точная дата пока не подтверждена.

По его словам, в любом случае Киев сделает все для урегулирования и стабилизации ситуации в отношениях Еревана и Баку.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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