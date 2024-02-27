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В Литве не исключили отправки военных на Украину

Советник президента Литвы Будрис: Вильнюс может отправить военных на Украину

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Artur Widak/NurPhoto/Reuters

Советник президента Литвы Гитанаса Науседы Кястутис Будрис в комментарии к заявлению французского лидера Эммануэля Макрона о войсках Запада на Украине заявил, что Вильнюс рассматривает вопрос об отправке туда военных. Слова Будриса приводит «Sputnik.Литва».

«Мы говорим о такой возможности, и совершенно открыто. Есть много нюансов относительно того, что и в каких условиях может происходить. Но главное средство, которое нужно сегодня и которое нужно было вчера – это боеприпасы, но рассматривается все. <...> Только не все публично», — отметил советник.

Как отметил Будрис, могут быть различные модели миссии ВС Литвы, однако «единого замысла нет». По его словам, речь идет об отправке литовских военных для обучения украинцев.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон созвал встречу с лидерами около 20 западных стран. На ней обсуждалась эскалация конфликта на Украине в последние недели. Кроме прочего, глава Франции поднял вопрос о возможности отправки войск европейских стран на Украину.

После этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что отправка солдат НАТО в зону боевых действий на Украине приведет к прямому конфликту альянса с Россией.

Ранее в РФ ответили на угрозы из Литвы «нейтрализовать» Калининград.

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