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В России приняли законопроект о лимите на переводы без открытия счета

ГД в I чтении ввела лимит в сто тыс. руб. на переводы физлиц без открытия счета

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Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о введении максимального лимита в сто тыс. руб. на разовые банковские переводы граждан без открытия счета, по упрощенной идентификации. Об этом сообщает РИА Новости.

Документ, внесенный российским правительством, был разработан с целью снижения рисков отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, которые обусловлены отсутствием ограничений по суммам таких переводов.

«Жулики названивают россиянам и действуют из-за рубежа. Организованные украинские ячейки специализируются на мошеннических схемах с целью выманивания средств у наших граждан. Огромный процент хищений был произведен через переводы без открытия банковского счета», — рассказал журналистам член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

По его словам, этот законопроект позволит тщательнее отслеживать преступную деятельность, в том числе направленную на финансирование диверсий.

До этого сообщалось, что мошенники выманили у пенсионерки более 12 млн руб.

Ранее мошенники заставили москвичку вставить в себя петарду и взорвать ее.

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