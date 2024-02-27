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В МИД Италии выступили против отправки своих войск на Украину

Глава МИД Италии Таяни высказался против направления войск на Украину

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Roberto Monaldo/Global Look Press

Руководитель министерства иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни выступил против направления войск на Украину. Об этом сообщает агентство ANSA.

По его словам, Италия «не в состоянии войны с Россией», но защищает Украину. Он подчеркнул, что против направления итальянских войск сражаться на территории Украины.

До этого в канцелярии премьер-министра Великобритании Риши Сунака заявили, что Лондон не планирует отправлять свои войска на Украину.

Ранее федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Североатлантический альянс (НАТО) и страны Европы не станут направлять сухопутные войска на Украину.

По его словам, подобная договоренность существовала с самого начала конфликта и мнение на Западе по этому поводу «весьма единодушно».

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон созвал встречу с лидерами около 20 западных стран. На ней обсуждалась эскалация конфликта на Украине в последние недели. Кроме прочего, глава Франции поднял вопрос о возможности отправки войск европейских стран на Украину.

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.

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