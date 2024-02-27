Украинский лидер Владимир Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию, чтобы обсудить с наследным принцем Мухаммедом ибн Салман аль-Саудом так называемую «формулу мира» по Украине. Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

«Прибыл в Саудовскую Аравию, чтобы продолжить наш регулярный диалог с его высочеством наследным принцем Мухаммадом бин Салманом аль Саудом. Тема номер один — Формула мира», — сообщил он.

По словам Зеленского, стороны также намерены обсудить «возвращение пленных и депортированных лиц». Он отметил, что Саудовская Аравия уже способствовала обменам пленных в рамках украинского конфликта.

Зеленский также планирует обсудить с принцем экономическое сотрудничество двух стран и участие Саудовской Аравии в восстановлении Украины.

До этого глава МИД РФ заявил, что президент Украины Владимир Зеленский, говоря о планах передать России «план мира», имеет в виду ультиматум. Лавров подчеркнул, что страны ЕС советуют Зеленскому собирать как можно больше государств на «посиделки» вокруг его «формулы мира» и делать на них «семейные фотографии». Кроме того, российский дипломат отметил, что база, с которой Швейцария и другие западные страны готовы работать по урегулированию украинского кризиса, является тупиковой.

Ранее в ЮАР заявили о признании в Евросоюзе необходимости компромисса по Украине.