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В РФ ответили на угрозы из Литвы «нейтрализовать» Калининград

Сенатор от Калининграда Шендерюк-Жидков: угрозы из Литвы являются фикцией

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Угрозы со стороны Литвы о якобы «нейтрализации» Калининграда являются фикцией и отражают внутриполитическую борьбу в этой стране. Об этом в беседе с изданием «Лента.ру» заявил член Совета федерации от этого региона Александр Шендерюк-Жидков, комментируя слова бывшего министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичюса о «нейтрализации» Калининграда.

«Обращу ваше внимание, что эти угрозы являются фикцией и, как мне кажется, какой-то политической борьбой в рамках большого электорального цикла, который будет происходить в Литве в ближайшее время», - подчеркнул сенатор.

Он отметил, что на фоне череды неудач во внутренних делах Литвы, в том числе в сфере экономического развития, Вильнюсу выгодно «поднять рейтинг» страны за счет подобного рода агрессивных заявлений в адрес России.

До этого Линкявичюс, действующий посол страны в Швеции и экс-глава МИД Литвы пригрозил «нейтрализовать» Калининград в случае угрозы странам НАТО со стороны России.

Ранее в ФРГ заявили, что никто не поддержал идею Макрона отправлять войска на Украину.

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