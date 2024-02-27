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В Госдуме назвали заявление Макрона об отправке войск на Украину «местью за унижение»

Шеремет: говоря об отправке войск на Украину, Макрон мстит французам за унижение

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Omar Havana/AP

Депутат Государственной думы от крымского региона Михаил Шеремет назвал слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке солдат стран Европейского союза на Украину, местью французскому народу за свое унижение. Об этом сообщает РИА Новости.

Шеремет усомнился в компетенции и ответственности французского лидера как политика.

»Макрон бегает как заяц по всей стране от недовольных принимаемыми им решениями французов. Видимо, теперь своими безумными заявлениями и страшилками о войне он хочет отомстить за свои унижения не поддерживающему и отторгающему его французскому обществу», — сказал он.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал граждан Франции выйти на протесты после заявления президента страны Эммануэля Макрона о войсках Запада на Украине.

Накануне Макрон допустил возможность отправки войск стран ЕС на Украину.

Ранее Ле Пен раскритиковала Макрона за то, что тот «играет в полководца».

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