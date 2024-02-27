Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Стало известно о переломном моменте в украинском конфликте

Asia Times: украинский конфликт достиг переломного момента

close
100%
Alex Babenko/AP

Украинский конфликт достиг переломного момента, когда само выживание Украины окажется под угрозой при отсутствии поддержки Киева со стороны Запада. Об этом пишет газета Asia Times.

«Конфликт потенциально находится на переломном этапе: если Вашингтон не продолжит полностью поддерживать президента Владимира Зеленского и его военных, то само выживание Украины может оказаться под угрозой», — говорится в сообщении издания.

Как пишет газета, то, как конфликт будет развиваться до конца 2024 года, зависит от многих факторов, но ключевыми являются три: поставки оружия, информация и политическая воля западных лидеров.

Издание при этом признает, что Россия «находится на подъеме» после ряда крупных побед на поле боя.

До этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что потерянные ВСУ территории не имеют стратегического значения.

Ранее в ГД сообщили о попытке НАТО легализовать свое присутствие на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами