Захарова рассказала о «полезных идиотах» в рамках G7

США и Великобритания в рамках объединения G7 используют других его членов, к примеру, ФРГ, Японию, Францию и Италию, в качестве «полезных идиотов» для поддержки антироссийской линии Запада. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи с публикацией заявления стран G7.

«Усилиями, прежде всего, англосаксов «семерка» превращена в некий штаб борьбы Запада с Россией, а также другими самостоятельными государствами, стремящимися к развитию законных связей друг с другом. При этом Вашингтон и Лондон фактически используют представителей Берлина, Токио, Парижа и Рима в качестве «полезных идиотов» для обеспечения поддержки своей антироссийской линии», — подчеркнула Захарова.

До этого G7 в заявлении подчеркнули, что при посредничестве третьих стран будут «противодействовать любым попыткам обойти санкции и меры экспортного контроля», пообещав вводить «санкции против компаний и частных лиц в третьих странах, которые помогают России приобретать оружие или материалы для производства оружия».

Ранее сообщалось, что Лавров проведет в Москве переговоры с главой МИД Мали.