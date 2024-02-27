В Еврокомиссии оценили возможность отправки военных стран ЕС на Украину

Вопрос отправки войск на Украину странами Евросоюза является их суверенным правом, пока общего решение на уровня объединения нет. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Петер Стано на пресс-конферении в Брюсселе, передает ТАСС.

«Нет решения на уровне ЕС отправить войска на Украину. Вопрос, как поддержать Украину в военном плане, — это ответственность стран-членов и их суверенные решения», - сказал Стано.

До этого президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что лидеры НАТО всерьез обсудили возможность появления на территории Украины своих войск. Он отметил, что к консенсусу западные державы пока не пришли. По его словам, союзники Украины сделают все, чтобы Россия не выиграла в конфликте.

Насколько реален риск перехода конфликта в мировую войну и к каким последствиям может привести ввод натовских войск на украинскую территорию, рассказал военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Ранее сообщалось, что российских десантников и спецназ начали учить пользоваться оружием НАТО.