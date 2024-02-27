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В Еврокомиссии оценили возможность отправки военных стран ЕС на Украину

В ЕК назвали вопрос отправки войск на Украину суверенным решением стран ЕС

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Mindaugas Kulbis/AP

Вопрос отправки войск на Украину странами Евросоюза является их суверенным правом, пока общего решение на уровня объединения нет. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Петер Стано на пресс-конферении в Брюсселе, передает ТАСС.

«Нет решения на уровне ЕС отправить войска на Украину. Вопрос, как поддержать Украину в военном плане, — это ответственность стран-членов и их суверенные решения», - сказал Стано.

До этого президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что лидеры НАТО всерьез обсудили возможность появления на территории Украины своих войск. Он отметил, что к консенсусу западные державы пока не пришли. По его словам, союзники Украины сделают все, чтобы Россия не выиграла в конфликте.

Насколько реален риск перехода конфликта в мировую войну и к каким последствиям может привести ввод натовских войск на украинскую территорию, рассказал военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Ранее сообщалось, что российских десантников и спецназ начали учить пользоваться оружием НАТО.

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