Власти Польши оправдали блокаду украинской границы

Транспортная блокада на польско-украинской границе является законным протестом. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, слова которого передает РИА Новости.

Он отметил, что сожалеет о блокаде, но не осуждает участников акции. Кроме того, Дуда заявил, что это является законным протестом, к которому нужно отнестись с пониманием.

27 февраля представитель госпогранслужбы страны Андрей Демченко сообщил, что на шести заблокированных польскими фермерами пунктах пропуска на границе с Украиной скопилось более 2 тысяч автомобилей, на двух КПП ситуация критическая.

Днем ранее политолог Дмитрий Солонников заявил, что страны Евросоюза не смогут бесконечно поддерживать Украину в ущерб своей сельскохозяйственной отрасли.

26 февраля сообщалось, что к блокированию границ с Украиной помимо фермеров могут вновь присоединиться польские перевозчики.

В тот же день польские фермеры, недовольные политикой властей в области сельского хозяйства, заблокировали движение грузовиков по трассе A2 на границе с Германией.

Ранее власти Польши рассказали о подготовке масштабных поставок боеприпасов на Украину.