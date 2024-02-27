Депутаты приняли во втором чтении проект о запрете рекламы иноагентов

Госдума на пленарном заседании приняла во втором законопроект, которые запрещает россиянам и компаниям размещать рекламу на информационных ресурсах иноагентов, а также рекламировать такие ресурсы.

Документ внесли на рассмотрение палаты 395 депутатов15 февраля. В случае окончательного принятия проекта, в законе «О рекламе» закрепят, что распространение рекламы на информационных ресурсах иноагентов не допускается, как и реклама таких информационных ресурсов. Документ также дополняет закон нормой, согласно которой на иноагентов распространяются ограничения и запреты, предусмотренные законом о рекламе.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин обращал внимание, что в 2023 году более 200 российских физических и юридических лиц разместили рекламу своих товаров и услуг на информационных ресурсах иноагентов. При этом многие иноагенты не скрывают, что отправляют деньги на финансирование Вооруженных сил Украины, отметил он.

Законопроект о запрете на размещение рекламы на сайтах иноагентов, а также рекламирования ресурсов этих лиц в средствах массовой информации, внесли в Госдуму 19 февраля.

Ранее депутат Госдумы Денис Майданов призвал лишить иноагентов доступа к соцсетям на территории России.