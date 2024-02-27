Госдума приняла во втором чтении закон о запрете рекламы у иноагентов

Закон, устанавливающий запрет на размещение рекламы на информационных ресурсах иноагентов и запрещающий рекламу таких ресурсов в целом принят Государственной думой во втором, основном чтении. Об этом сообщает ТАСС.

Документ вносит изменения в законы «О рекламе», «О средствах массовой информации» и «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

Устанавливается, что распространение рекламы на информационных ресурсах иноагентов не допускается, как и реклама таких информационных ресурсов в сообщениях и материалах СМИ в информационно-телекоммуникационных сетях.

Законопроект о запрете на размещение рекламы на сайтах иноагентов, а также рекламирования ресурсов этих лиц в средствах массовой информации, внесли в Госдуму 19 февраля.

На следующий день Госдума приняла его в первом чтении.

Ранее в Госдуме заявили, что не запретят СМИ цитировать иноагентов.