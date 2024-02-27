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В ХАМАС заявили, что не получали проекта соглашения о перемирии с Израилем

В ХАМАС заявили, что не получали проекта соглашения о перемирии в секторе Газа

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Ronen Zvulun/Reuters

Глава отдела внешних связей ХАМАС в секторе Газа Басем Наим заявил РИА Новости, что группировка официально не получала проекта с новыми условиями для заключения перемирия с Израилем.

«Пока официально ничего не получали для рассмотрения», — сказал Наим, отвечая на просьбу прокомментировать информацию об изучении членами движения предложения посредников о 40-дневном перемирии в секторе Газа. Оно предполагало паузу в боевых действия в обмен на освобождение израильских заложников.

27 февраля Reuters сообщил, что ХАМАС изучает предложение Франции о перемирии в секторе Газа. Движению также обещают ремонт пекарен и больниц в анклаве и отправку 500 фур с гуманитарной помощью.

25 февраля сообщалось, что военный кабинет министров Израиля принял решение направить делегацию в Катар для продолжения переговоров по сделке, цель которой — освобождение заложников из плена ХАМАС.

Ранее Нетаньяху представил план послевоенного урегулирования в секторе Газа.

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