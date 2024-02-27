В Польше раскрыли, будут ли отправлять войска на Украину

Заместитель министра национальной обороны Польши Цезари Томчик заявил, что у Варшавы нет планов отправлять свои войска на Украину. Его слова приводит Polstat.

«В Польше нет такого проекта или идеи», — сказал Томчик, отвечая на соответствующий вопрос после саммита по Украине в Париже.

Ранее Макрон не исключил отправки войск западных стран на Украину.

До этого Эммануэль Макрон на конференции по поддержке Украины в Париже заявил, что западные союзники Украины сформировали коалицию по поставкам Украине дальнобойного вооружения. Согласно его информации, объединение создано для того, чтобы привлечь все государства, у которых есть оборонные возможности, и запустить поставки нового оружия Киеву.

После этого премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил разочарование неформальным саммитом по Украине во Франции, поскольку на мероприятии «не было ни слова о мире».

Ранее премьер Дании призвала сокращать социальные расходы для сдерживания России.