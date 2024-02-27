Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Польше раскрыли, будут ли отправлять войска на Украину

Минобороны Польши: у Варшавы нет планов отправлять войска на Украину

close
100%
Omar Marques/Reuters

Заместитель министра национальной обороны Польши Цезари Томчик заявил, что у Варшавы нет планов отправлять свои войска на Украину. Его слова приводит Polstat.

«В Польше нет такого проекта или идеи», — сказал Томчик, отвечая на соответствующий вопрос после саммита по Украине в Париже.

Ранее Макрон не исключил отправки войск западных стран на Украину.

До этого Эммануэль Макрон на конференции по поддержке Украины в Париже заявил, что западные союзники Украины сформировали коалицию по поставкам Украине дальнобойного вооружения. Согласно его информации, объединение создано для того, чтобы привлечь все государства, у которых есть оборонные возможности, и запустить поставки нового оружия Киеву.

После этого премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил разочарование неформальным саммитом по Украине во Франции, поскольку на мероприятии «не было ни слова о мире».

Ранее премьер Дании призвала сокращать социальные расходы для сдерживания России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами