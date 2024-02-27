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Шольц раздражен из-за требований по помощи Украине

Tagesspiegel: Шольца разозлил дисбаланс в западной помощи Украине

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Fabian Sommer/Global Look Press

Канцлер Германии Олаф Шольц раздражен дисбалансом в помощи Киеву, которую предоставляет Запад. Об этом пишет немецкая газета Tagesspiegel.

«(Шольца – прим. ред.) очень раздражает отсутствие баланса между тем, что действительно нужно сейчас Украине, и дебатами о ракетках Taurus. То, чего не хватает ВСУ, — это боеприпасы», — говорится в сообщении издания.

До этого Шольц выступил против поставок Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus. Политик объяснил отказ передать это вооружение Киеву опасностью того, что ФРГ будет втянута в украинский конфликт. Он назвал это решение «окончательным». По словам Шольца, Германия «нигде не должна быть связана с целями», которые могут достигнуть эти ракеты.

22 февраля бундестаг не поддержал резолюцию о поставках Украине ракет Taurus, но одобрил инициативу о передаче «дополнительных дальнобойных систем и боеприпасов». Taurus подходит под это определение, но не упоминается в документе напрямую, в отличие от отклоненной резолюции.

Ранее в Германии сочли, что противостоящие РФ политики повторят судьбу Наполеона и Гитлера.

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