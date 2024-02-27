Премьер Дании призвала сокращать социальные расходы для сдерживания России

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что «наивная» Европа должна избежать ошибок 1930-х годов, активизируя и расширяя свою оборонную промышленности для «сдерживания России». Об этом она рассказала в интервью Financial Times.

Она подчеркнула, что Европа должна ограничивать социальные расходы и сокращать налоги, чтобы увеличивать вложения в оборону и безопасность. Фредериксен отметила, что «за свободу приходится платить».

«Я вижу более агрессивную Россию во всех аспектах, не только в Украине. И я думаю, нам следует спросить себя: является ли это конечным пунктом назначения для России», — заявила премьер Дании.

С ее точки зрения, на Западе «были слишком сосредоточены на том, чтобы стать богаче», попав в зависимость от стран, от которых не следовало бы зависеть.

До этого командующий эстонскими силами обороны генерал Мартин Херем заявил, что в Европе имеется достаточное количество резервов для оказания помощи Киеву.

Ранее Дания и Украина подписали соглашение о гарантиях безопасности.