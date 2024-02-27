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В Армении заявили, что пограничники РФ должны прекратить работу в аэропорту Еревана

В Армении заявили, что пограничники РФ должны прекратить работу в аэропорту Звартноц

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Jan Woitas/Global Look Press

Сотрудники пограничной службы ФСБ России должны прекратить работу в аэропорту Звартноц. Об этом на брифинге заявил спикер парламента Армении Ален Симонян, сообщает ТАСС.

«Я не участвовал в таком обсуждении, но считаю, что было бы правильно, если бы они пограничники РФ оттуда ушли. Я не уверен, что они защитят границы нашей страны», — сказал он.

По словам спикера парламента, в результате действий сотрудников ФСБ границы республики не раз становились «более уязвимыми».

До этого азербайджанский министр иностранных дел Джейхун Байрамов сообщил, что Азербайджан и Армения проведут переговоры по проекту мирного соглашения в ближайшие дни. По его словам, работа над текстом мирного соглашения продолжалась, несмотря на определенный перерыв в переговорах.

23 февраля Пашинян заявлял, что мир между Арменией и Азербайджаном «немыслим» в условиях того, что Армению называют «Западным Азербайджаном». Премьер также сообщил о вероятности новой атаки Азербайджана.

Ранее Азербайджан заявил об обстреле своих позиций со стороны Армении.

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