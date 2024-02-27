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Премьер Франции не исключил отправки войск ЕС на Украину

Премьер Франции согласился со словами Макрона об отправке войск ЕС на Украину

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Stephanie Lecocq/Reuters

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь согласился с высказыванием президента страны Эммануэля Макрона о том, что страны Запада могут отправить на Украину свои войска. Об этом он заявил в эфире французской радиостанции RTL.

По мнению Атталя, «в войне, которая идет у дверей Европейского союза, ничего исключать нельзя». Кроме того, он заявил, что Франция не сможет «смириться с перспективой того, что в какой-то момент Россия может победить». Такой ответ он дал на вопрос, возможна ли отправка французских войск на Украину.

27 февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны Запада на встрече в Париже обсуждали возможность отправки сухопутных войск стран Евросоюза на Украину. По его словам, консенсуса по этому вопросу в настоящий момент нет, однако в будущем ничего исключать нельзя.

В тот же день основатель левой партии «Непокорившаяся Франция» (LFI) Жан-Люк Меланшон раскритиковал заявление главы государства, указав, что «война против России будет безумием».

На заявление президента Франции также откликнулись в США.

Ранее Макрон заявил, что ЕС создал коалицию по дальнобойному вооружению для Украины.

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