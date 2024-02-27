Эксперты увидели скрытый смысл в санкциях США против Китая

Заявления американских чиновников о введении вторичных санкций против Китая из-за России можно расценивать просто как повод, настоящая причина заключается в стремлении сдерживать Китай, считает востоковед, журналист, писатель Юрий Тавровский. США давно ведут торговую войну против КНР, которая вышла на новый уровень, заявил он в беседе с Tsargrad.tv.

«Это стратегия Америки, это торговая война, которая сейчас уже при Байдене фактически стала составной частью холодной войны, которую Америка ведет против Китая и России», – заявил Тавровский.

Включение китайских компаний в санкционный список он назвал очередным шагом в торговой войне, начавшейся в 1949 году с введения полной торгово-экономической блокады Китая. На абсолютно новый уровень этот конфликт, по мнению востоковеда, вышел в 2018 году – тогда президент США Дональд Трамп впервые за долгое время ввел в отношении КНР новые торговые санкции.

После этого санкции против Китая нарастали как снежный ком, поэтому в новых рестрикциях нет ничего «сверхъестественного», подчеркнул эксперт. По его мнению, в будущем эта тенденция продолжится, и санкционная и холодная война США и КНР будет ужесточаться.

Напомним, китайские компании попали в санкционный список США и впервые – в новый пакет санкций ЕС. Помимо КНР, рестрикции затронули компании еще из шести стран, подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД Китая оценили торгово-экономическое сотрудничество с Россией.