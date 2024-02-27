Патрушев встретился с Раулем Кастро

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился с лидером кубинской революции Раулем Кастро. Об этом со ссылкой на пресс-службу Совбеза РФ сообщает РИА Новости.

Переговоры прошли в Гаване, где Патрушев в настоящий момент находится с визитом.

«Обсуждены различные вопросы российско-кубинского взаимодействия в сфере безопасности. Николай Патрушев заверил Рауля Кастро, что Москва остается приверженной духу стратегического партнерства между двумя странами», — говорится в сообщении.

27 февраля сообщалось, что секретарь Совбеза РФ Патрушев прибыл на Кубу для консультации по безопасности.

В тот же день он встретился с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем и обсудил с ним вопросы безопасности, экономики и культуры. Стороны подчеркнули, что Россия и Куба являются надежными союзниками и активно развивают многоплановое взаимодействие, сохраняя преемственность курса на углубление российско-кубинских связей.

Ранее президент Кубы Мигель Диас-Канель встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым в Гаване.