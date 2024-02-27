Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Патрушев встретился с Раулем Кастро

Россия продолжит стратегическое партнерство с Кубой

close
100%
Алексей Никольский/РИА «Новости»

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился с лидером кубинской революции Раулем Кастро. Об этом со ссылкой на пресс-службу Совбеза РФ сообщает РИА Новости.

Переговоры прошли в Гаване, где Патрушев в настоящий момент находится с визитом.

«Обсуждены различные вопросы российско-кубинского взаимодействия в сфере безопасности. Николай Патрушев заверил Рауля Кастро, что Москва остается приверженной духу стратегического партнерства между двумя странами», — говорится в сообщении.

27 февраля сообщалось, что секретарь Совбеза РФ Патрушев прибыл на Кубу для консультации по безопасности.

В тот же день он встретился с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем и обсудил с ним вопросы безопасности, экономики и культуры. Стороны подчеркнули, что Россия и Куба являются надежными союзниками и активно развивают многоплановое взаимодействие, сохраняя преемственность курса на углубление российско-кубинских связей.

Ранее президент Кубы Мигель Диас-Канель встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым в Гаване.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами