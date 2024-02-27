Секретарь Совбеза РФ Патрушев встретился с президентом Кубы

Президент Кубы Мигель Диас-Канель принял секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, который находится с визитом в Гаване. Об этом сообщили в пресс-службе Совбеза РФ, передает РИА Новости.

«В Гаване секретаря Совета безопасности Российской Федерации Николая Патрушева принял президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес. Рассмотрены вопросы практического взаимодействия России и Кубы в области безопасности, экономики и культуры», — заявили в Совете безопасности РФ.

Согласно сообщению госуправления, стороны подчеркнули, что Россия и Куба являются надежными союзниками, активно развивают многоплановое взаимодействие, сохраняя преемственность курса на углубление российско-кубинских связей.

До этого сообщалось, что Патрушев прибыл в столицу Кубы Гавану.

До этого Патрушев приезжал с визитом в Гавану в марте 2023 года. Тогда он провел встречу с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем и лидером Кубинской революции Раулем Кастро. В пресс-службе Совбеза отмечали, что «российско-кубинские консультации по безопасности» включали в себя обсуждение противодействия «цветным революциям» и деструктивной активности неправительственных организаций.

20 февраля сообщалось, что президент Кубы Мигель Диас-Канель встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым в Гаване и обсудил с ним вопросы двусторонних отношений и международной повестки.

Ранее на Кубе назвали визит Лаврова в Латинскую Америку головной болью для США.