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Иран потребовал ликвидации запасов ядерного оружия во всем мире

Глава МИД Ирана Абдоллахиян потребовал ликвидации запасов ядерного оружия в мире

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Иран требует уничтожения запасов ядерного оружия во всем мире в связи с тем, что оно несет максимальную угрозу для человечества. С таким заявлением выступил глава иранского министерства иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан в рамках Конференции по разоружению в рамках сегмента высокого уровня, сообщает ТАСС.

«Иран требует уничтожения всего ядерного оружия», — заявил министр.

По его мнению, полноценная ликвидация ядерного вооружения является единственным эффективным способом пресечь повторение трагедий, подобных Хиросиме и Нагасаки.

Абдоллахиан подчеркнул, что Иран твердо убежден в том, что целостность и действенность Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) зависят от полного выполнения всех содержащихся в нем обязательств. Глава ведомства также пожаловался, что «коллективные усилия по созданию на Ближнем Востоке зоны, свободной от ядерного оружия, остаются безрезультатными по вине Соединенных Штатов и их партнеров.

До этого в госдепе США пообещали, что не допустят получения Ираном ядерного оружия.

Ранее США обвинили японского мафиози в попытках продать ядерные материалы Ирану.

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