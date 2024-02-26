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Украине предрекли политическое урегулирование конфликта из-за тяжелого положения ВСУ

Эксперт Нортон: Украина согласится на политическое урегулирование из-за отчаяния

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Alex Babenko/AP

Президента Украины Владимира Зеленского вынудят пойти на политическое урегулирование конфликта из-за тяжелого положения на фронте. Об этом заявил Global Times основатель и редактор независимого новостного издания Geopolitical Economy Report эксперт Бен Нортон.

Он подчеркнул, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) заканчиваются необходимые ресурсы.

«В какой-то момент Украине придется прийти к политическому соглашению», — счел политический аналитик.

Эксперт обратил внимание, что для Киева складывается довольно отчаянная ситуация, так как у солдат заканчиваются снаряды. Нортон рассказал, что видел, как военные пытаются оказать давление на украинских беженцев, живущих за границей, чтобы те вернулись и пошли воевать. По его мнению, многие украинцы согласны на дипломатические переговоры для прекращения конфликта.

В понедельник, 26 февраля стало известно, что российские военнослужащие на Авдеевском направлении поразили знаменитый американский M1 Abrams.

Ранее Боррель заявил, что отказ от военной помощи Украине не приведет к миру.

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