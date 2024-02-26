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В КНДР заявили о готовности Украины стать «пушечным мясом» США на Корейском полуострове

ЦТАК: Украина показала готовность стать пушечным мясом США в случае войны с КНДР

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KCNA/Reuters

Власти Украины продемонстрировали готовность сделать собственных сограждан «пушечным мясом» США в случае прямого конфликта Вашингтона с Ираном, КНДР или Китаем. Об этом заявил политический обозреватель Ро Чжу Хён, комментируя соответствующее заявление депутата Верховной рады Алексея Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), сообщает северокорейское агентство ЦТАК.

«Не знаю, насколько хорошо они понимают ситуацию и противника, не знаю, насколько хорошо они понимают дурные последствия», — написал обозреватель в своей статье.

По его мнению, «само абсурдное суждение и оголтелое желание принять участие в войне, которые вызовут удивление даже у хозяина, могут быть оценены только как апогей смехотворного невежества».

Ро Чжу Хён считает, что клика украинского президента Украины Владимира Зеленского «ради продления остатка своей политической жизни решила стать пушечным мясом Соединенных Штатов, отправившись в другие страны». По его словам, даже если мир кардинально поменяется, «слабая Украина» не будет достойным противником для Северной Кореи, которая является ядерной державой.

Обозреватель также отметил, что Киеву необходимо «проявлять сдержанность и осторожность, а не говорить без меры высокомерно о нас, слепо веря США».

На прошлой неделе Гончаренко заявил, что в будущем украинцы будут готовы воевать с Ираном, Китаем или КНДР на стороне Соединенных Штатов в случае необходимости.

Ранее посол КНДР назвал конфликт на Украине «вторым Афганистаном» для США.

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