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В Кремле сочли, что большая часть мира готова слушать точку зрения РФ

Песков: мир в большинстве своем готов с уважением слушать точку зрения России

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Большинство стран мира готовы с уважением слушать точку зрения России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передал ТАСС.

«И мы рады, что большинство стран мира также открыто к тому, чтобы <…> слушать с таким же уважением нашу точку зрения», — сказал представитель Кремля на вручении просветительской премию «Знание» в номинации «международный просветитель».

По его словам, есть страны мирового меньшинства, где наблюдается дефицит желания делиться знаниями с Россией. Песков обратил внимание, что это не означает, что в этих государствах нет людей, которые готовы любить другие страны.

Пресс-секретарь президента выразил признательность им за помощь и рассказы о России странам мира.

До этого в МИД РФ заявили о неослабевающих усилиях Запада по сдерживанию России. Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что страны глобального Юга и Востока — мировое большинство, не присоединились к антироссийским санкциям.

Ранее Путин заявил, что Россию больше не смогут называть бензоколонкой.

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