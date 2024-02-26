Макрон заявил об отсутствии намерения у Запада воевать с русским народом

Запад не собирается начинать войну с русским народом. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает РИА Новости.

«Мы все согласны с тем фактом, что мы не желаем вступать в войну с русским народом», — сказал глава государства, на открытии конференции по поддержке Украины, проходящей в Париже в понедельник, 26 февраля.

По словам политика, Запад «решительно намерен придерживаться сдерживания эскалации» украинского конфликта, как он «успешно делал с его начала».

17 февраля канцлер Германии Олаф Шольц говорил, что победа России на Украине приведет Евросоюз к серьезным финансовым последствиям «во всех отношениях».

В начале февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия преследует цель прекратить войну, начатую Украиной в 2014 году.

До этого министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что у России нет других вариантов, кроме как победить в ходе специальной военной операции (СВО).

Ранее Шольц назвал поражение России условием мира на Украине.