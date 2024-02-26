Парламент Венгрии одобрил заявку Швеции на вступление в НАТО

Парламент Венгрии ратифицировал заявку Швеции на вступление в НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе заключительного голосования 188 депутатов выступили за, шестеро были против, четыре депутата не голосовали. Трансляция заседания велась на сайте парламента.

Венгрия была последней страной-союзницей, кто не ратифицировал заявку Швеции на вступление в НАТО.

Одобрение заявки Швеции 26 февраля анонсировал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

В начале февраля советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что Соединенные Штаты ожидают от Венгрии скорейшей ратификации членства Швеции в НАТО. По его словам, Вашингтон не собирается прибегать к угрозам, но его терпение «небезгранично».

Позже глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не волнуют инструкции США по расширению НАТО.

Ранее в Турции заявили, что Анкара не должна была одобрять членство Швеции в НАТО.