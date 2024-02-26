Парламент Венгрии принял отставку президента

Парламент Венгрии единогласно принял отставку президент страны Каталин Новак. Об этом сообщает РИА Новости.

За отставку Новак проголосовали все присутствующие на заседании 196 депутатов парламента.

10 февраля Новак заявила, что покидает пост, а 11 февраля подала официальное заявление в парламент.

Каталин Новак сложила полномочия президента Венгрии после критики ее решения о помиловании заключенного, пытавшегося замять скандал с преступлениями в детском доме. Политик признала свою ошибку и извинилась перед гражданами страны. Бывший министр юстиции Венгрии Юдит Варга, которая подписала указ о помиловании, также отказалась от своего депутатского мандата и ушла из политики. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

11 февраля венгерская оппозиционная партия Демократическая коалиция (ДК) выступила с предложением проводить выборы президента страны не в парламенте, а прямым голосованием. 25 февраля в Будапеште оппозиция провела митинг с участием до двух тысяч человек с требованием провести прямые президентские выборы.

Ранее в Венгрии обвинили Евросоюз в шантаже других стран.