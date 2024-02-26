Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Парламент Венгрии принял отставку президента

Парламент Венгрии принял отставку президента Каталин Новак

close
100%
Global Look Press

Парламент Венгрии единогласно принял отставку президент страны Каталин Новак. Об этом сообщает РИА Новости.

За отставку Новак проголосовали все присутствующие на заседании 196 депутатов парламента.

10 февраля Новак заявила, что покидает пост, а 11 февраля подала официальное заявление в парламент.

Каталин Новак сложила полномочия президента Венгрии после критики ее решения о помиловании заключенного, пытавшегося замять скандал с преступлениями в детском доме. Политик признала свою ошибку и извинилась перед гражданами страны. Бывший министр юстиции Венгрии Юдит Варга, которая подписала указ о помиловании, также отказалась от своего депутатского мандата и ушла из политики. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

11 февраля венгерская оппозиционная партия Демократическая коалиция (ДК) выступила с предложением проводить выборы президента страны не в парламенте, а прямым голосованием. 25 февраля в Будапеште оппозиция провела митинг с участием до двух тысяч человек с требованием провести прямые президентские выборы.

Ранее в Венгрии обвинили Евросоюз в шантаже других стран.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами