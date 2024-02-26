Россия осудила попытки Запада свести счеты с Белоруссией во время выборов

Россия подвергла осуждению попытки оппозиции и Запада «расшатать» ситуацию в Белоруссии накануне и во время выборов. Об этом говорится в заявлении на сайте МИД РФ.

«Осуждаем <…> попытки беглой эмигрантской оппозиции и коллективного Запада дестабилизировать ситуацию в Республике», — отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В министерстве сочли заявления западных официальных лиц очередным свидетельством продолжающейся линии на «откровенное вмешательство западников» во внутренние дела Белоруссии.

В ведомстве обратили внимание, что Россия подтверждает решимость «тесно взаимодействовать» с белорусскими депутатами для расширения межпарламентских связей, укрепления дружбы и усиления интеграции в рамках Союзного государства, ЕАЭС, ОДКБ и СНГ.

Накануне в МИД России заявили, что приветствуют проведение в Белоруссии единого дня голосования, сообщает RT.

Ранее Лукашенко заявил, что украинцам «нечем воевать».