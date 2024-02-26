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Названы возможные дата и место похорон Навального

Baza: Навального могут похоронить 29 февраля на Борисовском кладбище в Москве

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Nils Meilvang/Reuters

Алексея Навального могут похоронить 29 февраля, для церемонии прощания рассматривается Борисовское кладбище в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на источники.

«Борисовское кладбище в Москве прошлой ночью начали готовить к похоронам Навального», — говорится в публикации.

При этом уточняется, что пока информация не является точной. Навального могут похоронить и на Хованском или Троекуровском кладбище. Дата похорон также все еще предварительная, указано в посте.

Судя по опубликованному Baza ролику, в ночь на 26 февраля территорию Борисовского кладбища очистили от машин, а забор патрулировали полицейские.

О том, что Навального планируют похоронить 29 февраля, сообщает и Telegram-канал Shot. В публикации также фигурируют три столичных кладбища: Борисовское, Троекуровское и Хованское.

Семья Навального пока не сообщала точную дату и место похорон.

Алексей Навальный умер на 48-ом году жизни днем 16 февраля на Ямале, отбывая наказание в ИК-3 «Полярный волк». Официальная причина смерти еще не опубликована, следователи ведут расследование обстоятельств смерти.

Навальный находился в заключении с 2021 года. Его перевели в колонию за полярным кругом в конце 2023 года.

Ранее Песков ответил на вопрос о роли Кремля в давлении на мать Навального.

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