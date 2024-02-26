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Посол заявил, что прекращение Данией расследования взрывов на СП противоречит ее словам

Посол: завершение Данией расследования ЧП на «Севпотоках» расходится со словами

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Danish Defence Command/Reuters

Посол России в Копенгагене Владимир Барбин заявил, что завершение Данией расследования взрывов на газопроводах «Северные потоки» расходится со словами о важности безопасности критической инфраструктуры. Об этом сообщает РИА Новости.

«Готовность свернуть расследование идет вразрез с громогласными заявлениями Дании о необходимости обеспечивать безопасность критической инфраструктуры», — сказал дипломат.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия потребует разъяснений от Дании в связи с ее отказом расследовать взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

26 февраля Дания объявила, что прекращает расследование ЧП на «Северных потоках». Позже полиция Копенгагена сообщила, что больше не будет предоставлять информацию и комментарии о расследовании взрывов на газопроводах.

7 февраля Швеция объявила о прекращении следствия по инциденту на «Северных потоках».

26 сентября 2022 года были зафиксированы повреждения и утечки газа на трех нитках «Северного потока» и «Северного потока — 2». Сейсмологи зафиксировали два взрыва на маршрутах пролегания газопроводов. ФСБ России завела дело об акте международного терроризма. Прокуратура Швеции инициировала расследование инцидентов.

Ранее Путин назвал вероятных виновников подрыва «Северных потоков».

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