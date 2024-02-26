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Орбан рассказал, когда Венгрия одобрит заявку Швеции на вступление в НАТО

Орбан: Венгрия сегодня одобрит заявку Швеции на вступление в НАТО

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Yves Herman/Reuters

Парламент Венгрии ратифицирует заявку Швеции на вступление в НАТО уже сегодня. Об этом сообщил премьер-министр Виктор Орбан законодателям во время открытия весенней сессии парламента, в преддверии голосования по вопросу о членстве страны в блоке, передает Reuters.

Венгрия станет последней страной из 31 члена альянса, ратифицировавшей членство Швеции, после нескольких месяцев затягивания этого процесса.

Ранее Орбан сообщал, что парламент страны собирается одобрить соглашение во время начала весенней сессии.

В начале февраля советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что Соединенные Штаты ожидают от Венгрии скорейшей ратификации членства Швеции в НАТО. По его словам, Вашингтон не собирается прибегать к угрозам, но его терпение «небезгранично».

Ранее сообщалось, что Венгрия подпишет соглашение со Швецией в военной сфере.

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