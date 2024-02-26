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В Совфеде рассказали о «разбалансировке системы» в США

Сенатор Пушков: США сталкиваются с разбалансировкой системы из-за ряда проблем

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Владимир Трефилов/Reuters

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что США на данном этапе сталкиваются с рядом проблем, включая угрозу «шатдауна» правительства, миграционную проблему и конфликт между администрацией президента США Джо Байдена и палатой представителей, все это говорит о «разбалансировке системы» в Соединенных Штатах. Об этом сенатор написал в своем Telegram-канале.

«В США накапливается критическая масса разбалансировки системы: более 34 трлн долларов госдолга, острый конфликт между администрацией и палатой представителей, непримиримая война между Байденом и Трампом, постоянная угроза «шатдауна», противостояние между Техасом и Вашингтоном по поводу южной границы — и все это в канун президентских выборов и ожесточенной борьбы за Белый дом, которая в условиях раскола общества сама по себе может спровоцировать гражданский конфликт», — подчеркнул Пушков.

Он отметил, что в сложившейся внутриполитической ситуации «надуманные приоритеты типа» вопроса о помощи Украине станут катализаторами крупных разногласий в США.

До этого Владимир Зеленский предупредил, что без помощи США Украина потеряет много людей и территорий.

Ранее высокопоставленный сотрудник Капитолия попал под следствие из-за помощи ВСУ.

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