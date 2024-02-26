В ФРГ заявили о заинтересованности в расследовании диверсий на «Северных потоках»

Правительство Германии по-прежнему заинтересовано в расследовании взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом сообщила представитель кабинета министров ФРГ Кристиане Хофман, передает ТАСС.

«Правительство ФРГ по-прежнему очень заинтересовано в том, чтобы диверсия [на «Северных потоках»] была расследована», — отметила она

По словам Хофман, необходимо узнать, «кто стоит» за взрывами. Она обратила внимание, что расследованием диверсии на газопроводах в Германии занимается Генпрокуратура. Надзорное ведомство принимает решения о возможных дальнейших шагах.

Накануне стало известно, что полиция Дании остановила расследование взрывов на «Северных потоках». По данным правоохранителей, установлено, «что имел место умышленный саботаж газопроводов». В Кремле прокомментировали отказ Дании расследовать ЧП на «Северных потоках».

Ранее в ФРГ предложили награждать за информацию о подрыве «Северных потоков».