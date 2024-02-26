Макрон созвал срочную встречу с западными лидерами из-за Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон созвал срочную встречу с лидерами около 20 западных стран из-за Украины. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на офис французского лидера.

Макрон пригласил в Елисейский дворец канцлера Германии Олафа Шольца, министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона, премьер-министра Испании Педро Санчеса, премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, а также лидеров стран Скандинавии и Балтии.

По словам его советников, причиной встречи стала эскалация конфликта в последние несколько недель.

«Мы хотим послать [президенту РФ Владимиру] Путину очень четкий сигнал о том, что он не победит на Украине. Наша цель — разрушить эту идею, которую он хочет, чтобы мы поверили, что он каким-то образом победит», — сказал журналистам на брифинге советник французского президента.

До этого сообщалось, что Евросоюз планирует провести во Франции конференцию по военной помощи Украине, так как ему нужно опровергнуть мысль, «что дела на Украине разваливаются».

Ранее во Франции обвинили Макрона в помощи Украине в ущерб собственному народу.