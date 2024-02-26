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Россия денонсировала соглашение о выплате пенсий сотрудникам ОВД стран СНГ

Путин подписал закон о денонсации соглашения о пенсиях сотрудникам ОВД стран СНГ

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Россия денонсировала соглашение о порядке пенсионного обеспечения и госстрахования сотрудников органов внутренних дел (ОВД) стран — участниц СНГ. Соответствующий закон подписан президентом Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.

Теперь бывшим сотрудникам российских правоохранительных органов, переехавшим жить в страны СНГ, пенсии будут начисляться в соответствии с положением о порядке выплаты страховой пенсии лицам, выезжающим на постоянное жительство за пределы страны.

Денонсированное соглашение было подписано в 1993 году и определяло порядок сотрудничества стран содружества в области социального обеспечения лиц, уволенных из органов внутренних дел, а также их семей. В его основу был положен территориальный принцип назначения пенсий, при котором выплаты осуществлялись сторонами за счет их бюджетов без взаимных расчетов.

К сегодняшнему дню страны СНГ перешли от государственной системы пенсионного обеспечения к формированию пенсий на основе уплаченных страховых взносов, поэтому соглашение утратило актуальность.

Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

8 февраля россиянам рассказали, в каком случае выплату пенсии могут приостановить.

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