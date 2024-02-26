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В Кремле отреагировали на заявление Карлсона о слежке со стороны спецслужб США

Песков отказался раскрывать подробности о подготовке интервью Карлсона с Путиным

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Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости

Кремль никогда не раскрывал «внутреннюю кухню» подготовки интервью с участием российского президента Владимира Путина, и не намерен делать этого в отношении его беседы с американским журналистом Такером Карлсоном. Такое заявление в ходе брифинга с журналистами сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представители СМИ попросили его прокомментировать одно из высказываний бывшего ведущего телеканала Fox News, который рассказал о двухлетней подготовке к интервью с Путиным. По словам Карлсона, власти США пытались помешать его встрече с президентом РФ и даже устанавливали слежку.

«Карлсон давно об этом рассказывал. Внутреннюю кухню подготовки интервью мы никогда не рассказываем и сейчас не будем этого делать», — сказал Песков.

21 февраля Карлсон дал интервью для издания Blaze. В нем он заявил, что перед поездкой в Москву для встречи с российским лидером за ним следили американские спецслужбы.

По словам журналиста, незадолго до вылета в РФ ему и его другу позвонили сотрудники газеты The New York Times. Они спросили у бывшего ведущего Fox News, когда именно он собирается встретиться с Путиным. При этом редакция данного издания никак не могла знать о готовящемся интервью, кроме как от спецслужб США, уверен Карлсон.

Ранее Путин назвал причину ажиотажа вокруг его интервью Карлсону.

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