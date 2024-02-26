В Кремле рассказали, посетит ли Путин Турцию до выборов

Президент России Владимир Путин не планирует в ближайшее время приезжать в Турцию. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время брифинга.

26 февраля Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и поздравил его с 70-летием. Журналисты спросили у Пескова, планирует ли Путин посетить Турцию до выборов в России.

«До выборов нет, до выборов график напряженный, подготовка к контакту на высшем уровне ведется, эти контакты состоятся, но когда это будет наилучшим образом подходить графику президентов», — сказал он.

До этого президент Турции Эрдоган оценил слова Путина о ситуации вокруг переговоров РФ и Украины. Он заявил, что Путин был искренним, когда говорил о стамбульских переговорах по ситуации на Украине.

Путин ранее заявил, что государства Запада могли сорвать стамбульские договоренности между Москвой и Киевом из-за того, что рассчитывали на стратегическое поражение России на поле боя. Он отметил, что весной 2022 года бывший премьер-министр Великобритании посетил Киев, когда Россия и Украина вели переговоры.

Ранее сообщалось, что Путин и Эрдоган обсудят дорожную карту по газовому хабу.