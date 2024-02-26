Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Кремле рассказали, посетит ли Путин Турцию до выборов

Песков рассказал, посетит ли Путин Турцию до выборов президента России

close
100%
Michael Varaklas/AP

Президент России Владимир Путин не планирует в ближайшее время приезжать в Турцию. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время брифинга.

26 февраля Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и поздравил его с 70-летием. Журналисты спросили у Пескова, планирует ли Путин посетить Турцию до выборов в России.

«До выборов нет, до выборов график напряженный, подготовка к контакту на высшем уровне ведется, эти контакты состоятся, но когда это будет наилучшим образом подходить графику президентов», — сказал он.

До этого президент Турции Эрдоган оценил слова Путина о ситуации вокруг переговоров РФ и Украины. Он заявил, что Путин был искренним, когда говорил о стамбульских переговорах по ситуации на Украине.

Путин ранее заявил, что государства Запада могли сорвать стамбульские договоренности между Москвой и Киевом из-за того, что рассчитывали на стратегическое поражение России на поле боя. Он отметил, что весной 2022 года бывший премьер-министр Великобритании посетил Киев, когда Россия и Украина вели переговоры.

Ранее сообщалось, что Путин и Эрдоган обсудят дорожную карту по газовому хабу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами