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В Кремле прокомментировали отказ Дании расследовать ЧП на «Северных потоках»

Песков: РФ потребует у Дании разъяснений по ЧП на «Северных потоках»

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Swedish Coast Guard/AP

Россия потребует разъяснений от Дании в связи с ее отказом расследовать взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Ситуация близка к абсурдной. С одной стороны, признают, что диверсия... Учитывая разные информационные сливы, набор фактов, очевидно, что все достаточно понятно. Очевидно, что в ходе расследования стали выходить на ближайших союзников», — сказал представитель Кремля.

По его словам, на начальных этапах расследования российская сторона неоднократно обращалась к Дании, но ей было отказано в получении информации.

26 февраля Дания объявила, что прекращает расследование ЧП на «Северных потоках». Позднее полиция Копенгагена сообщила, что больше не будет предоставлять информацию и комментарии о расследовании взрывов на газопроводах.

7 февраля Швеция объявила о прекращении следствия по инциденту на «Северных потоках».

26 сентября 2022 года были зафиксированы повреждения и утечки газа на трех нитках «Северного потока» и «Северного потока — 2». Сейсмологи зафиксировали два взрыва на маршрутах пролегания газопроводов. ФСБ России завела дело об акте международного терроризма. Прокуратура Швеции инициировала расследование инцидентов.

Ранее Минюст и генеральная прокуратура Германии отказались отвечать на вопрос о роли Польши в ЧП на «Северных потоках».

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