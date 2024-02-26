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Папа Римский Франциск воздерживается от аудиенций из-за гриппа

Папа Римский Франциск воздерживается от активной деятельности из-за гриппа

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Guglielmo Mangiapane/Reuters

Папа Римский Франциск воздерживается от активной деятельности из-за гриппа, отменены утренние аудиенции. Об этом сообщила служба печати Святого престола, передает ТАСС.

«Остаются симптомы гриппа, но без повышения температуры тела. Из-за предосторожности пока не проводятся утренние аудиенции», — отмечается в публикации.

24 февраля аудиенции у папы Римского Франциска были временно отменены из-за недомогания понтифика. Аналогичные ограничения в рабочем графике понтифика были установлены и на прошлой неделе. Ожидалось, что аудиенции возобновятся 24 февраля, но этого не случилось.

22 февраля стало известно, что папа Римский выступил с новой инициативой по урегулированию на Украине. Понтифик предлагал подписать соглашения по урегулированию конфликта на гробнице апостола Петра в главном соборе Ватикана или на мощах апостола Павла, покоящихся в римской базилике Сан-Паоло-Фуори-ле-Мура, с тем, чтобы папа поставил под ними личную подпись и стал их гарантом.

Ранее стало известно, что папа Римский считает недопустимыми религиозные гонения в отношении Украинской православной церкви (УПЦ).

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